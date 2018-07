La mayor filtración fiscal de la historia: un año de investigación para destapar los papeles de Panamá en 2016

La información procede de datos internos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca uno de los más importantes proveedores de entidades offshores, obtenidos por el Süddeutsche Zeitung y compartidos con laSexta y El Confidencial por la organización norteamericana Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés). Dichos papeles constituyen la mayor filtración jamás obtenida por periodistas. Son más de 11.5 millones de archivos actualizados, fechados entre 1977 y enero de 2016. En total, 2,6 terabytes de datos secretos.

La investigación de los 'Papeles de Panamá' constituye la mayor cooperación internacional de periodistas jamás realizada, bajo el amparo del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), y liderados por el Süddeutsche Zeitung. Más de 378 periodistas de todos los continentes, 78 países y más de 107 medios: la BBC, Le Monde, The Guardian, Univisión, Fusion – ABC (EEUU), La Nación, ABC-TV Sidney, NDR, Miami Herald, Expresso, L'Hebdo, Le Soir y El Universo, entre ellos.

En España, los partners de la investigación son laSexta y El Confidencial, que desvelarán cómo vive un testaferro, cómo se monta una sociedad offshore y las explicaciones que da el despacho panameño.

Entre los españoles que aparecen en la lista, está Pilar de Borbón. En agosto de 1974, Pilar de Borbón se convirtió en presidenta y administradora de la sociedad panameña Delantera Financiera SA. Los documentos de Mossack Fonseca revelan que en la misma fecha su marido, Luis Gómez-Acebo, también asumió el papel de secretario-tesorero y administrador de la sociedad, originalmente constituida en mayo de 1969. Desde marzo de 1993, ninguno de ellos aparecía ni volvió a aparecer jamás como administrador.

Desde ese año, el intermediario del beneficiario anónimo de la sociedad fue el bufete de abogados madrileño Gómez-Acebo & Pombo, fundado por Ignacio Gómez-Acebo, cuñado de Pilar de Borbón. Anteriormente el representante societario fue el londinense Timothy Lloyd.

En 1993, Lloyd indicó que Pilar de Borbón era la dueña de Delantera Financiera SA. El hijo de Pilar de Borbón, Bruno Alejandro Gómez-Acebo Borbón, se convirtió en administrador y tesorero de la empresa desde julio de 2006 hasta su disolución en junio de 2014.

Pilar De Borbón no ha contestado a las reiteradas peticiones de comentarios del ICIJ, de laSexta y de El Confidencial.

Pedro y Agustín Almodóvar Caballero recibieron poderes totales de la sociedad Glen Valley Corporation. Radicada en las Islas Vírgenes Británicas, la sociedad estuvo activa del 22 de marzo de 1991 al 11 de noviembre de 1994 y fue creada a través del despacho de MF en Ginebra.

Pedro Almodóvar (y todos los accionistas de El Deseo) niegan tener participación directa o indirecta en cualquier sociedad offshore. Dicen que todas sus sociedades están en España, donde pagan sus impuestos.

El jugador de fútbol Lionel Messi mantiene activa una sociedad en Panamá de la que su padre, y también representante, es el único accionista. En febrero de 2012, se inscribió la empresa MEGA STAR ENTERPRESIS INC en el Registro Público de Panamá. Los únicos beneficiarios de la empresa son Messi y su padre, ambos acusados de un presunto delito contra la hacienda pública por la que tendrán que ir a juicio el 31 de mayo. En la causa no aparece mencionada esta sociedad offshore.

Messi incluso firma junto a su padre, en julio de 2013, un mes después de la querella presentada por la Fiscalía española por estos delitos, un documento en el que exonera a Mossack Fonseca y sus empleados de cualquier responsabilidad civil o administrativa en relación con la sociedad.

Ni Messi, ni su padre, han querido dar explicaciones al ICIJ sobre su sociedad.

Tanto Macri, el presidente de Argentina, como su padre Francisco y su hermano Mariano eran administradores de Fleg Trading Ltd, constituida en Bahamas en 1998 y disuelta en enero de 2009. Siendo alcalde de Buenos Aires, Macri no dio a conocer su vinculación con Fleg Trading en sus declaraciones patrimoniales de 2007 y 2008. Sí declaró una cuenta bancaria de Merrill Lynch en Estados Unidos con 9,1 millones de dólares en 2007 y 5,9 millones en la misma cuenta en 2008. También declaró 500.000 dólares en activos en el extranjero en 2008, pero no especificó su origen ni ubicación. Todo, según datos del ICIJ.

El portavoz oficial de Macri, Ivan Pavlovsky, ha dicho que el presidente argentino no declaró Fleg Trading Ltd. como un activo porque no tenía ninguna participación de capital en ella. Fleg Trading Ltd., utilizada para vehicular participaciones en Brasil, guardaba relación con el grupo empresarial de su familia. "Es por esta razón que Mauricio Macri hizo de vez en cuando de administrador", ha añadido, reiterando que Macri no era accionista

Sigmundur David Gunnlaugsson, actual primer ministro de Islandia, llegó al poder después de un importante movimiento anti-bancos que se desató en el país como consecuencia de la crisis financiera de Islandia.

En diciembre de 2007, Gunnlaugsson y su mujer, Anna Sigurlaug Pálsdóttir, adquirieron, a través de la marca luxemburguesa del banco islandés Landsbanki, la sociedad Wintris Inc. gestionada por el despacho panameño Mossack Fonseca. La pareja utilizó esta sociedad para invertir millones de dólares heredados, según los documentos firmados en 2015 por la esposa del primer ministro.

Los archivos de Mossack Fonseca no aclaran dónde se invirtió el dinero, pero documentos judiciales demuestran que Wintris tenía importantes inversiones en bonos de cada uno de los tres principales bancos de Islandia. Estos documentos muestran a la sociedad como una de las acreedoras en las quiebras de los bancos.

En total, Wintris reclama cerca de 4 millones de dólares en activos de los bancos según el tipo de cambio de la moneda actual, pero que llegaba hasta los 8 millones antes del crack del país.

Gunnlaugsson era copropietario de Wintris con su esposa cuando llegó al parlamento en abril de 2009 y no la tenía declarada. El último día de 2009, Gunnlaugsson vendió su mitad de Wintris a su mujer por un dólar, según los documentos a los que hemos tenido acceso.

laSexta emitirá una entrevista inédita con Gunnlaugsson en la que se le pregunta al Primer Ministro por la sociedad, en la que termina levantándose y marchándose.

Los 'papeles de Panamá' desvelan cómo asociados al presidente ruso Vladimir Putin movieron en secreto hasta 2.000 millones de dólares a través de bancos y compañías secretas, según el ICIJ.

Los registros revelan un patrón de maniobras encubiertas por parte de bancos, compañías y personas vinculadas al líder ruso Putin. Los registros muestras compañías offshore vinculadas a esta red que mueven dinero en transacciones de hasta 200 millones de dolares a la vez.

Asociados de Putin disfrazaron pagos, fecharon incorrectamente documentos y ganaron influencia oculta dentro de las industrias de los medios y los automóviles en el país, según muestran los archivos filtrados.