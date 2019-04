Zapata se da de baja de Podemos después de que le abrieran expediente por no aportar dinero al partido

Varios ediles de Ahora Madrid, entre los que están Guillermo Zapata y Javier Barbero, han recibido un correo electrónico por parte del partido comunicando que se les abría expediente por no aportar parte de su salario a la organización ocupando un cargo público.

Tras esto, Zapata ha escrito un mensaje en su cuenta de Facebook en el que anuncia que se ha dado de baja del partido tras conocer esta notificación. El mensaje íntegro es el siguiente:

"Hace unos meses recibí un mail en el que se me solicitaba cumplir la carta financiera de Podemos por ser cargo electo de la organización.

Soy inscrito en Podemos desde (creo recordar) después de las elecciones Europeas y me presenté a las elecciones por Ahora Madrid en una lista que, entre otras cosas, defendía ser de confluencia entre distintos espacios y organizaciones, cosa imposible si todos los que participamos en ella fuéramos de Podemos.

Ahora Madrid tiene su carta financiera con la que cumplo puntualmente y a la que me debo, entre otras cosas porque firmamos un compromiso por escrito en relación a la misma (En unos días haré las donaciones correspondientes al primer semestre de 2017 como hago cada año antes del verano).

Ayer recibí un mail con una denuncia al comité de garantías de Podemos por el incumplimiento de su carta financiera. Esta mañana me he dado de baja como inscrito en Podemos y por tanto ya no haré lo que había venido haciendo hasta ahora en Podemos desde un punto de vista orgánico: Participar en consultas.

Cualquier organización tiene derecho a poner en marcha los mecanismos que considere orgánica y financieramente en relación a lo que considera sus bases, sus cargos, etc. Así que más allá de la cierta pena que me da perder ese vínculo con Podemos, creo que era lo más razonable para no dar lugar a equívocos.

Como siempre y cómo hasta ahora, toda la disposición para echar manos en lo que pueda echarlas".