La Unión Europea ha llegado a un acuerdo para reforzar la política migratoria común. Un nuevo Pacto de Migración y Asilo que permitirá a los países eludir la acogida de migrantes reubicados si pagan una compensación.

Yolanda Díaz ha mostrado su rechazo a este pacto, dejando claro que cree que supone un "paso atrás sin precedentes" en derechos humanos. La líder de Sumar, en una entrevista en Cadena Ser, ha destacado que con esta medida se configura "una Europa que la ciudadanía rechaza".

De esta forma, considera que este acuerdo es un "agravante" a la "inaceptable" situación que se está viviendo en el Mediterráneo. "Abre las manos a la extrema derecha", ha indicado, asegurando que hay pactos que es mejor no suscribir. "Me gusta llegar a acuerdos siempre, pero si esos acuerdos son retrocesos y empeoran situaciones de seres humanos, no se deben apoyar".

Yolanda Díaz ha indicado que con esta medida se abre la puerta a una "Europa fortaleza" que "genera desafección". "Ayer salió la extrema derecha felicitándose por el acuerdo. No ha avanzado la democracia, lo ha hecho su tesis", ha apuntado.

Además, ha reconocido que, en materia de migración, Sumar tiene "muchas discrepancias" con el PSOE y ha destacado que no comparte, por mucho que sean legales, "las devoluciones en caliente".

Críticas de las ONG al pacto migratorio

Las ONG denuncian que este pacto restringe los estándares internacionales de protección. Así, Caritas Europa considera que no solo "no resuelve los problemas" sino que "limita el acceso al asilo y los derechos de quienes buscan protección".

Por su parte, Médicos Sin Fronteras cree que el pacto es "simplemente la continuación e intensificación de las políticas de contención y disuasión" y Oxfam UE considera que lo acordado es "en muchos sentidos, mucho peor" y "un peligroso desmantelamiento de los principios clave de los derechos humanos y las leyes sobre refugiados".

Unas críticas a las que se han sumado la Plataforma de Inmigrantes Indocumentados (PICUM) o Save the Children, que lamenta que "hemos perdido una oportunidad para defender y proteger a la infancia migrante".