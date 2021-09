La vicepresidenta Yolanda Díaz ha asegurado que está "rodeada de egos" y ha mostrado su voluntad de "reconstruir un contrato social con una parte extensa de la sociedad española que quiere un proyecto nuevo": "No va de partidos ni de egos".

"No es un proyecto de Yolanda Díaz, no va de nombres, la protagonista es la sociedad. Pero no le pongo yo el nombre", ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha asegurado que cree que sus palabras "pueden generar malestar": "No creo que se trate de una suma de partidos ni una suma de egos, no creo en individualidades".

En esta línea ha criticado que "la política española está centrada en muchas masculinidades, aunque sean mujeres las que la lideran": "Si existen ruidos es probable que yo me vaya. No me tendrán ahí. Hay que tener una conversación con la sociedad española, nos está esperando".

Preguntada sobre si tiene diferencias con Podemos, Díaz ha revelado que "por supuesto" que existen, aunque ha puntualizado que esto "enriquece": "La gente quiere proyectos con voces diferentes, que vamos en la misma dirección pero que no pensamos igual. En mi equipo pensamos de forma diferente".

"En el PSOE no todos piensan igual. Yo estoy con Escrivá defendiendo una tesis de pensiones y Montero está en otra tesis, pero es que esto es la vida. La gente no nos quiere iguales, nos quiere juntas y las juntas no son entorno a egos", ha puntualizado.

Sobre su futuro "proyecto" político, Díaz ha apuntado que le dedica "muchas horas" y explica que "no estaba" en su "camino": "No tiene nada que ver con las elecciones, es una cosa mucho más compleja. Voy a escuchar a todo el mundo. Trabajaré para que no gobierne la derecha ni la extrema derecha".

En esta línea ha advertido de que "los partidos no son los protagonistas" sino "las personas" y ha insistido en la necesidad de "posiciones nuevas sin esquemas ideológicos precocinados": "Subir el SMI no es de derechas ni de izquierdas, la Sanidad es de todo el mundo y hay que cuidarla. La gente nos ha salvado en pandemia, ahora hay que devolvérselo".