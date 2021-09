La sesión de control al Gobierno de este miércoles se ha saldado con un encontronazo entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y el portavoz del PP, Teodoro García Egea, a cuenta del desorbitado precio de la luz, que no deja de batir récords semana tras semana.

El popular ha acusado al Gobierno de tener "por costumbre dejar tirada a la gente". "Hace dos semanas el PSOE y Podemos tomaron medidas para bajar la factura de la luz y hoy los españoles tienen la factura más cara de la historia. Entre las excusas, usted pedía acabar con los beneficios groseros de las empresas. ¿Cuál tiene que ser el beneficio de una empresa para ser grosero?", ha preguntado Egea.

La ministra de Trabajo no ha dudado en responder asegurando que esto se da cuando "existe un gran abismo entre los costes de producción y los beneficios de las empresas".

Acto seguido, el portavoz del PP ha vuelto a tomar la palabra: "¿Los 425.000 euros que Venezuela le pagó a Monedero eso es grosero? ¿Tener un Gobierno con 23 ministros y 1.200 asesores, eso es grosero mientras los españoles no pueden pagar la factura de la luz o es algo edificante? Con ustedes esta noche se van a pagar 200 euros el megavatio hora y la inflación acaba de subir al 4%".

Cuando la ministra ha vuelto a tomar la palabra ha insistido en que se habla de "beneficios groseros" cuando "cuatro grandes empresas concentran los beneficios mientras hay multitud de familias que no pueden pagar el recibo de la luz".

"Le voy a dar un dato. Los beneficios sobre ventas de las eléctricas se sitúan en el 18,5%, la media europea es del 10%. Los beneficios de ventas de las eléctricas en relación al resto de empresas de nuestro país es del doble. Supongo que a usted esto le preocupará, la media de una empresa española triplica la media de una alemana. Me gustaría que usted piense por qué. Esto es un problema para las familias españolas y también para las pequeñas empresas que pierden competitividad", ha dicho Díaz.

Además ha asegurado que "no solamente son beneficios" sino también "dividendos": "En esa empresa cuyo último lote vendió el PP, Endesa, por 7.000 millones de euros, sus accionistas se embolsaron en diez años la friolera de 27.641 millones de euros en dividendos".

La vicepresidenta se ha dirigido en ese momento a Egea para señalarle que no entiende "por qué hace esa pregunta". "No entiendo de qué lado están ustedes, pero déjennos que nosotros defendamos a la gente y a nuestro país, como estamos haciendo, y ustedes sigan haciendo de abogados de las eléctricas", ha zanjado.

Rifirrafe entre Olona (Vox) y Díaz

La vicepresidenta también ha tenido un rifirrafe con Macarena Olona (Vox), quien ha mostrado una fotografía de Díaz "encarándose de forma agresiva con la Policía Nacional en 2019". "Fue citada a declarar como imputada, pero le salvó su condición de diputada, la casta y su aforamiento. ¿Ese diálogo social lo entiende a base de patadas?", le ha preguntado.

"Entre usted y yo hay un gran abismo. Le voy a responder porque soy una demócrata", le ha contestado la ministra de Trabajo. "Este Gobierno lleva 12 grandes acuerdos en el marco del diálogo social. El último muy reciente. El mecanismo de protección social más importante en nuestra historia. Los ERTE que han defendido a millones de trabajadores y a más de 550.000 empresas", ha dicho Díaz.

La vicepresidenta ha dicho que "el diálogo social sirve para la convivencia democrática": "Dialogamos los que pensamos diferente pero compartimos una voluntad común. Tengo dudas de que su partido tenga una voluntad comín, no hablan con la prensa, no hablan con el Gobierno, no hablan con los partidos, con los sindicatos, con las patronales. Tienen una concepción de España muy pequeña en la que solo caben ustedes, no cabe nadie. Súmese al diálogo social y aprenda de los agentes sociales en nuestro país".