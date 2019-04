Yllanes, diputado de Podemos, acusa a Monedero de amenazarle: "Que tenga ojito con lo que digo"

El diputado Balear Juan Pedro Yllanes, próximo Iñigo Errejón, denuncia haber recibido amenazas de Monedero, a través del canal de Telegram asegura que el cofundador de Podemos le advierte de que hasta Vistalegre II puede decir lo que quiera, pero que luego "tenga ojito".



"Estas actitudes me parecen repugnantes y no van a impedir que siga dando mi opinión sobre qué Podemos necesitamos", ha señalado Yllanes.

Un mensaje al que no ha tardado en responder el propio Monedero que lo considera un malentendido: "Le he dicho a Juan Pedro, junto a los demás compañeros, que creo que ahora, por el proceso interno, toca debatir (…) Luego he visto, por una nota de Juan Pedro, que nos hemos desencontrado. Lástima no haberlo podido discutir allí mismo. Estoy convencido de que lo hubiéramos aclarado. Así se lo he comunicado. Como debe ser entre compañeros. Estoy convencido de que ha sido un malentendido".

Desde el sector anticapitalista les sorprende la situación mientras critican las formas de Yllanes. "Me sorprende por parte de Juan Carlos y que no se haya comentado dentro del partido", señala Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos.

Todo ha ocurrido en una tarde en la que los tres sectores no han logrado ponerse de acuerdo sobre las reglas del juego de su próximo Congreso.