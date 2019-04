Domènech: "El partido que ha batido récords de corrupción no es blanqueable, por muy bueno que sea su Dixan"

El portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, ha afirmado que no puede seguir gobernando un partido que ha batido todos los récords de corrupción y que ha robado a la ciudadanía.

Domènech, que ha usado una parte del turno asignado a Unidos Podemos con Pablo Iglesias, Alberto Garzón y Alexandra Fernández, ha advertido que no se puede gobernar sin contar con la representación y "el grito del 20D" y sin tener en cuenta el derecho a decidir en Cataluña.

En este sentido ha afirmado que "la alternativa se construye con nosotros". Tras destacar que hay que intentar salir del día de la marmota, ha criticado la amenaza de terceras elecciones y ha señalado que no deberíamos esperar porque se esta agotando paciencia de los ciudadanos ni al resultado de las elecciones gallegas y vascas, e incluso a la Navidad.

Tras indicar que "o nos quedamos atrapados en el pasado, es decir que siga gobernando el PP, o vamos al futuro", ha calificado de "desastre" los cinco años de gobierno. "Está clarísimo que no puede seguir gobernando un partido que ha batido todos los récords de corrupción en este país" y que ha robado a la ciudadanía", ha recalcado el portavoz de En Comú Podem. Tras afirmar que el PP no es blanqueable, ha advertido al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de que "Roma no paga a traidores".