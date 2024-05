El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha presentado este martes 100 preguntas para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso de los Diputados. Con ello, ha justificado, el Partido Popular "quiere respuestas". Fue el líder socialista quien, a petición propia, pidió comparecer en la Cámara Baja, según adelantó el pasado viernes en Al Rojo Vivo, donde señaló que será "para desmentir las acusaciones vertidas hacia su mujer" Begoña Gómez.

Por eso, los 'populares' han sostenido que "si Pedro Sánchez está seguro que todo lo han hecho bien y que no va a salir nada, no entiende por qué no ha comparecido en estos meses" y "ha montado la patraña de cinco días de asuntos propios". "El presidente no puede pretender que las actividades de su esposa nos lleve a una crisis nacional y ahora a una crisis internacional", ha subrayado Tellado en una rueda de prensa en referencia al conflicto diplomático con Argentina, y también se ha le preguntarán sobre le caso Koldo.

Asimismo, ha denunciado que "el PSOE no quiere que el PP tenga el tiempo necesario para formular las preguntas" en el Congreso. Por eso, ha asegurado que "desde el PP, quieren adelantar las preguntas al presidente": "Hemos elaborado un centenar de preguntas que los españoles merecen que se le respondan para que tengáis el recurso localizado". No obstante, el PP sabe perfectamente que no hay tiempo posible para formular 100 preguntas en una sesión de la Cámara Baja.

Según el portavoz 'popular', "exigir explicaciones no es atacar la democracia ni a España, es todo lo contrario". "Creerse que el presidente no tiene obligación de rendir cuentas sí que es antidemocrático", ha insistido. En respuesta, por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha calificado de "indecente" la presentación de 100 preguntas "de un hecho que no es nada". "Es una estrategia que el PP usa mucho y va en contra de los principios democráticos", ha subrayado.

Las primeras preguntas que plantea el Partido Popular a Sánchez son:

1. ¿Conocía el presidente del Gobierno las reuniones de su mujer con uno de los cabecillas de La Trama, que medió para abrirle las puertas de Globalia?

2. ¿Por qué su mujer tenía un acuerdo de patrocinio con una empresa que negociaba con el Gobierno un rescate millonario?

3. ¿Se negociaron a la vez el contrato de su mujer y el rescate a la misma empresa por parte del Gobierno?

4. ¿Influyó la posición de la mujer del presidente en Globalia-Air Europa para que el Gobierno inyectara casi 500 millones de dinero público a través de la SEPI?

5. Si conocía el papel de su mujer, ¿por qué no se abstuvo de participar en el Consejo de Ministros que avaló ese rescate?

Para consultar las 100 preguntas, accede al PDF.