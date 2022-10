El presidente de Vox en la provincia de Valencia José María Llanos, ha asegurado que si tiene la posibilidad de gobernar en la Comunidad Valenciana, su formación impulsará la sustitución del actual modelo de distribución de fondos entre centros de enseñanza por un cheque escolar entregado directamente a las familias.

"Los padres serán los que podrán tener en su mano el dinero que se está malgastando por los que dominan la enseñanza pública", ha afirmado Llanos.

"¿Es que no todos somos buenos españoles, es que no puede haber una buena educación y además de calidad que no tenga que ser necesariamente pública? Nosotros no somos Podemos, no queremos un gran Estado. Cuanto menos Estado, más libertad para los ciudadanos", insistió.

Entre las medidas que defienden está la sustitución del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género por una ley de violencia intrafamiliar, lo que denominó Llanos como "ley de desmemoria histórica de la educación", "que se deje de adoctrinar en los colegios", y la derogación de la "aberrante Ley de Infancia y la Adolescencia, que lo que hace es manipular a nuestros hijos desde la más tierna infancia".

Llanos, que dijo que su intención es que su partido gane las elecciones y supere al Partido Popular y Ciudadanos para poder liderar el cambio, aseguró que defenderá al mismo tiempo la eliminación de la televisión autonómica A Punt.

También defienden la creación de una Conselleria de Familia o políticas de ayuda a la natalidad y la vigencia de las diputaciones provinciales frente las estructuras autonómicas, que abogó abiertamente por eliminar mediante una reforma de la Constitución española.