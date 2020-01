Santiago Abascal ha anunciado que Vox, a través de sus eurodiputados, ha presentado una demanda contra el Parlamento Europeo ante el TJUE para que se anule el reconocimiento de Puigdemont y Comín como eurodiputados. Se trata de un recurso de anulación contra el acto del Parlamento Europeo.

El propio Abascal está en Estrasburgo, donde ha coincidido en el mismo edificio con Carles Puigdemont, con el que no se ha visto y al que asegura que no tiene ningún mensaje que trasladarle. "No hay ningún tipo de venganza, se trata de que se cumpla la legalidad", defiende el líder de Vox.

"La decisión de Sassoli fue claramente una extralimitación de sus competencias y supone una violación de la legislación española", ha señalado Abascal, quien ha destacado que los procedimientos electorales dependen de cada país miembro de la Unión Europea y que Puigdemont y Comín no han acatado la Constitución española como el resto "Sassoli ha puesto al Parlamento Europeo fuera de la ley", ha añadido Buxadé.

Abascal ha calificado de "inaceptable" que los europeos con sus impuestos "paguen el sueldo" de los "delincuentes huidos" de la Justicia española y "cuyos compañeros de fechorías ya están condenados por el Tribunal Supremo".

El primer discurso de Puigdemont en la Eurocámara

El eurodiputado y expresidente catalán Carles Puigdemont ha intervenido en el pleno del Parlamento Europeo por primera vez, y lo ha hecho con una defensa del derecho a la autodeterminación.

En una breve intervención, en el marco de un debate sobre las prioridades de la presidencia croata de turno de la Unión Europea, Puigdemont ha reivindicado que el derecho de autodeterminación es "la mejor solución para resolver conflictos territoriales".