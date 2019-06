Vox deja abierta la posibilidad de retirar su enmienda a los Presupuestos andaluces

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández, ha afirmado que "sería una irresponsabilidad no estar abiertos a la posibilidad" de retirar la enmienda a la totalidad de los presupuestos del Gobierno regional de PP y Ciudadanos, que han registrado en la Cámara.

En rueda de prensa tras presentar la iniciativa en el Registro, y acompañado por los diputados Rodrigo Alonso y Manuel Gavira, Hernández ha señalado que ha habido "alguna conversación" con miembros del Ejecutivo y que "lo que no se sabe es cuál será el desenlace" de estos contactos ni si darán fruto antes del próximo miércoles 12, día en el que se debaten las cuentas regionales.

Vox ha argumentado que "no existe una sola línea roja" sino "el cumplimiento del acuerdo" de investidura firmado con el PP, lo que, a su juicio, no está ocurriendo ni se recoge en el presupuesto, en el que "no se encuentra nada de medidas como desmontar la administración paralela o eliminar programas de adoctrinamiento en determinadas líneas ideológicas".

Ha defendido que la presentación de la enmienda "no es un acto tacticista, sino un ejercicio de coherencia con el pacto firmado con el PP", aunque ha recordado que "ahora la negociación es con el Gobierno" y ha criticado que haya "una parte del Ejecutivo que recele de hablar" con este partido, en referencia a Ciudadanos.

"¿Ciudadanos qué pretende, estar cuatro años sacando unos presupuestos sin contar con el apoyo de Vox y sin querer vincularse a este partido? Eso es imposible", ha sentenciado Gavira, que ha recordado que el Gobierno "es del PP y de Ciudadanos" y que "el presupuesto lo es del Gobierno en su conjunto".

El partido de Santiago Abascal ha subrayado que la responsabilidad de que las cuentas salgan adelante o no "no depende de doce diputados de Vox, sino del Gobierno de dos partidos". Han señalado que existen "diversas fórmulas" para evitar que las cuentas sean devueltas la próxima semana y que "lo fundamental es tener voluntad de acuerdo", además de asegurar que para ellos no supone un problema coincidir en el sentido de la votación durante el debate parlamentario con PSOE y Adelante Andalucía.

"Cada uno explicará el por qué de sus actos y seguro que nuestros votantes lo entenderán", ha dicho Hernández, que ha precisado que desde que el pasado lunes anunciaron la presentación de la enmienda a la totalidad no han dejado de recibir "mensajes de apoyo" por parte de su electorado.