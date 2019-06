Susana Díaz: "El Gobierno de Andalucía es débil y frágil. Vox tiene la sartén por el mango"

Susana Díaz, la secretaria general del PSOE en Andalucía, considera que la enmienda de Vox a los Presupuestos demuestra la "inestabilidad del Gobierno, que no puede tomar ningún decisión sin el beneplácito de Vox".

Díaz, en 'Al Rojo Vivo, ha insistido en que "Vox tiene la sartén por el mango" y critica que a la formación de Abascal realmente le importan muy poco los Presupuestos de Andalucía porque "no cree en las autonomías".

La expresidenta de la Junta considera que las derechas han convertido la política en Andalucía en un "bazar persa" manejado por "el trueque ordenado desde Madrid". "El Gobierno de Andalucía es débil y frágil, está ahí por el voto de la extrema derecha", añade.

Díaz denuncia que los Presupuestos recogen un "recorte brutal" en políticas de empleo y no apuestan por la Educación, la sanidad pública o la Ley de Dependencia. "Están abriendo la puerta a la privatización de la sanidad en Andalucía".

Vox presenta la enmienda

Este jueves, el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández, ha dejado abierta la puerta a retirar la enmienda. Ha afirmado que "sería una irresponsabilidad no estar abiertos a esa posibilidad".

En rueda de prensa tras presentar la iniciativa en el Registro, Hernández ha señalado que ha habido "alguna conversación" con miembros del Ejecutivo y que "lo que no se sabe es cuál será el desenlace" de estos contactos ni si darán fruto antes del próximo miércoles 12, día en el que se debaten las cuentas regionales.

Vox dice que no es un acto tacticista, sino "el cumplimiento del acuerdo" de investidura firmado con el PP.

Vox ha argumentado que "no existe una sola línea roja" sino "el cumplimiento del acuerdo" de investidura firmado con el PP, lo que, a su juicio, no está ocurriendo ni se recoge en el presupuesto, en el que "no se encuentra nada de medidas como desmontar la administración paralela o eliminar programas de adoctrinamiento en determinadas líneas ideológicas".

Ha defendido que la presentación de la enmienda "no es un acto tacticista, sino un ejercicio de coherencia con el pacto firmado con el PP", aunque ha recordado que "ahora la negociación es con el Gobierno" y ha criticado que haya "una parte del Ejecutivo que recele de hablar" con este partido, en referencia a Ciudadanos.