Vox publicó desde su perfil oficial de Twitter un polémico mensaje en el que tachaba de "acojonado y sinvergüenza" al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a quien acusaba, literalmente, de "lamerle el culo" al presidente francés Emmanuel Macron.

Un tuit que ha sido de lo más criticado incluso entre los propios votantes de la formación de extrema derecha, que reprochan el tono del mensaje y el lenguaje soez utilizado.

El partido de Santiago Aascal ha salido al paso de estas críticas también a través de Twitter, con una nueva publicación en la que responsabiliza del lenguaje inadecuado a su "community manager de verano".

"No es fácil aguantar callados el desprecio de Ciudadanos a nuestros votantes y las mentiras a los suyos. Nuestro CM de verano, aunque tenga razón, debe vigilar el lenguaje", se ha excusado Vox, justificando el anterior tuit pero sin retirar lo dicho.

Así, la formación de extrema derecha no solo no se retracta del contenido del mensaje, sino no descarta publicar otros similares en el futuro: "No podemos garantizar que si Ciudadanos se empeña en dar los gobiernos al PSOE, esto no vuelva a suceder", ha concluido.