Vox anuncia un acuerdo con el PP para entrar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid

Vox asegura que ha firmado con el Partido Popular un acuerdo para apoyar la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid a cambio de su entrada en el Ejecutivo.

Fuentes de Vox aseguran a laSexta que lo acordado con los populares incluye tener representación proporcional en entes y Presupuestos. Habría exigido además consejerías en proporción al número de votos; el 26M consiguieron 12 escaños.

Ciudadanos no ha firmado ese acuerdo. De hecho, su negativa a rubricarlo a punto ha estado de echar por tierra la designación del candidato de la formación naranja como presidente de la Asamblea de Madrid. Según fuentes de Vox, cuando Monasterio se ha sentado con Ignacio Aguado para firmar el documento, este les ha dicho que no estaba autorizado.

Fuentes de Ciudadanos aseguran que ellos mantienen su posición, que es la de no entrar en gobiernos donde esté la formación de extrema derecha. Aunque este martes en la Asamblea sí ha habido acuerdo con Vox. Ciudadanos ha recibido los apoyos de Vox para hacerse con la presidencia de la Cámara autonómica y a cambio Cs ha permitido la entrada de Vox en la Mesa de la Asamblea, ocupando la Vicepresidencia tercera.

En el PP no se ha pronunciado sobre esta información de Vox, pero sí afirman a laSexta que hablarán de todo para diseñar el Gobierno y que no se cierran en banda a dejar entrar a Vox en el Ejecutivo. Sin ellos, dicen, no estarían aquí, aunque reconocen que sin Ciudadanos, tampoco.