En Murcia continúan sin acuerdo de investidura. En su discurso de este lunes, el presidente de la Región en funciones, Fernándo López Miras, ha emplazado a Vox a apoyar el pacto que hay entre PP y Ciudadanos.

Sin embargo, el presidente de Vox Murcia, Pascual Salvador, insiste en que su partido votará "no" a la investidura del candidato popular si los puntos del acuerdo programático que están negociando con el PP no los ratifica también la formación naranja. "La investidura de López Miras está igual mañana que hoy. No hay avances, todos los avances tienen que partir de Ciudadanos", ha dicho.

"Nosotros estamos dispuestos a llegar a acuerdos, siempre lo hemos dicho", ha incidido Salvador, que ha hecho hincapié en que su exigencia a día de hoy pasa por llegar a un acuerdo programático con el PP, algo que creen "factible", si bien éste debe estar "validado" por Ciudadanos.

"No entendemos que Ciudadanos no quiera hablar con nosotros. Es antidemocrático no querer sentarse con otro partido", ha señalado, añadiendo que su grupo debería estar también en el Gobierno para "controlar" que lo pactado se cumple.

Asimismo, el candidato de la formación de extrema derecha ha negado que en la Región de Murcia se vaya a dar un caso similar al de Andalucía. "No tiene sentido llegar a un acuerdo con el PP y que luego venga Ciudadanos y haga lo contrario", ha manifestado, a lo que ha añadido que el acuerdo con el PP está "prácticamente cerrado".