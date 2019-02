Vox acusa a Ciudadanos de "incumplir lo pactado" durante la manifestación contra Pedro Sánchez

Tras la manifestación contra el Gobierno de Pedro Sánchez, Vox se muestra satisfecho "por haber contribuido a que se acordara un texto de unidad, por encima de intereses de partido". En este sentido, la formación añade que "en la defensa de la soberanía nacional" debe haber unidad.

Sobre la foto sobre el escenario de los líderes de PP, Ciudadanos y Vox. La formación de Santiago Abascal asegura que "lo pactado era una foto en el escenario únicamente con los líderes de los partidos políticos y los tres periodistas que han leído el manifiesto".

No obstante, Vox apunta que "Ciudadanos ha incumplido lo pactado y Rivera ha subido con más dirigentes de su partido". La formación considera que Ciudadanos "intentar disimular ante Macron que se saca fotos con Vox".

En la fotografía final posaron los líderes de PP, Ciudadanos y Vox, pero también otros dirigentes. A Santiago Abascal lo acompañaron el secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, y también Rocío Monasterio e Iván Fernández de los Ríos.

Por su parte, Pablo Casado estuvo escoltado por el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, y por la portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, Dolors Montserrat. Por último, Albert Rivera, posó con los dos líderes de su partido en la Comunidad de Madrid, Begoña Villacís e Ignacio Aguado.

A la fotografía sin embargo no quiso sumarse a la foto, Manuel Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona, argumentando que él no tenía que estar en esa instantánea porque no era organizador.