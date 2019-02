Villegas responde por carta a Narbona: "Ciudadanos es incompatible con quienes se alían con aquellos que dan golpes de Estado"

"El PSOE sigue dedicándose a ofender al constitucionalismo". Así de rotundo se ha mostrado el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en una carta enviada a Cristina Narbona, en respuesta por la misiva que la presidenta del PSOE envió días atrás al líder de la formación naranja, Albert Rivera.

En el documento, Villegas ha reprochado a Narbona que su partido "es incompatible con quienes se alían con aquellos que dan golpes de Estado". En este sentido, ha acusado a Sánchez de "blanquear a los responsables del golpe mientras criminaliza a los constitucionalistas".

Por esta razón, el secretario general de Ciudadanos ha instado a Narbona y al PSOE a que "no cuente" con el partido de Rivera "ni con millones de ciudadanos", y precisa: "Muchos de ellos son votantes de su partido que no comparten la deriva del PSOE y que no comprenden su salida del bloque constitucionalista".

Así, Villegas ha afirmado que Sánchez "está dispuesto a lo que sea con tal de seguir en el poder", y ha asegurado que "no se puede negar que su plan lleva puesta la guinda de indultar a los soberanistas después de la pena que les imponga la justicia. Indultar a quienes han querido destruir la unión y convivencia de todos los españoles en contra de los ciudadanos de este país".

