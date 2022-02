La guerra interna del Partido Popular y el supuesto caso de espionaje de Génova a Isabel Díaz Ayuso a través del Ayuntamiento de Madrid ha llegado al pleno.

Begoña Villacís ha cargado contra José Luis-Martínez Almeida y, aunque ha insistido en que no presentará una moción de censura contra él, ha dejado claro que Ciudadanos les "fiscalizará" y no permitirá que el consistorio sea "el cortijo del PP". Así lo ha expresado en una intervención en la que le ha llamado a pedir disculpas "como portavoz del partido" por "las mentiras de Teodoro García Egea y Alfonso Fernández Mañueco" contra la formación naranja en Castilla y León.

"Hoy media España pide que presente una moción de censura, pero no vamos a permitir que el Ayuntamiento sea una institución manipulada por Génova ni que quede al servicio de Pedro Sánchez. Seguiremos ofreciendo lealtad, pero con la exigencia de un Gobierno de coalición en el que no tienen libertad para gobernar. Hay un partido que les va a fiscalizar y no va a permitir que esto se convierta en un chiringuito del PP", ha señalado.

La vicealcaldesa también ha mostrado su malestar por haberse enterado a través de la prensa, al mismo tiempo que el resto de madrileños, de que el consistorio había investigado a la Empresa Municipal de la Vivienda, en la que tiene "un vicepresidente y dos consejeros". "Hemos ofrecido lealtad y respeto y eso es lo que exigimos", ha agregado al respecto.

Y es que, hace tan solo una semana -cuando estalló la guerra entre Génova y la Puerta del Sol- el alcalde dijo que cuando le llegaron informaciones de un presunto caso de espionaje a través de una empresa municipal ordenó una investigación para aclarar lo ocurrido. Finalmente, y aunque todo se saldó con la dimisión de Ángel Carromero, aseguró que no había pruebas que apuntaran a que la dirección nacional espiara a la presidenta madrileña a través del Ayuntamiento.

En otro momento de su intervención, Villacís le ha pedido a Almeida que rinda cuentas y aclare cuál fue el papel del Ayuntamiento y si participaron o no responsables del gobierno, así como "qué acciones se van a tomar para dirimir responsabilidades". "Quiero que me asegure que no hay nada más porque lo vamos a encontrar", ha sentenciado.

En respuesta a esto, Almeida ha agradecido su "lealtad" y el hecho de que le haya "dado un voto de confianza". "Respecto a las preguntas que me ha hecho, espero lo mismo que usted, responder a todas y aclarar cualquier duda que puedan tener los madrileños", ha dicho antes de asegurar que se encontrarán "en la búsqueda de todas las respuestas necesarias".