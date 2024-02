El exvicepresidente del Parlamento Europeo y exdirigente del PP y de Vox, Alejo Vidal-Quadras, ha hablado este viernes por primera vez en una rueda de prensa desde el atentado y ha asegurado que "no tiene duda" de que fue el régimen iraní el autor del ataque que sufrió en noviembre. "No tengo ninguna duda de que haya sido el régimen iraní. Lo están investigando pero no tengo dudas", ha señalado.

Así se ha expresado Vidal-Quadras casi tres meses y medio después del atentado que sufrió el 9 de noviembre cerca de su casa en Madrid. Ha analizado lo ocurrido en una rueda de prensa ofrecida en la Asociación de la Prensa de Madrid, su primera intervención para informar sobre el ataque, cuyo presunto autor material sigue en paradero desconocido. Ha dado la rueda de prensa, que ha suscitado una gran expectación de periodistas, cuando se ha visto "capaz", ya que aún tiene secuelas por el atentado, como cierta parálisis en los músculos de la cara.

Vidal-Quadras ha dejado claro que el régimen iraní no ha conseguido su objetivo y luchará contra él el resto de su vida. "En mis 15 años en el Parlamento Europeo, he apoyado al Consejo Nacional de Resistencia de Irán que se oponen a la dictadura teocrática iraní", ha contado, añadiendo que lo "ha hecho de forma pública". "En 2022, el régimen publicó lista negra de enemigos", ha detallado y ha asegurado que él era el "primero de la lista".

Había más españoles y otros extranjeros, pero también constaban organizaciones. Entre estas, destacaba era la que él presidía: "La que fundé en 2008 para apoyar a la resistencia iraní". Asimismo, ha recordado que ellos publicaron sobre "el programa nuclear" iraní, por eso zanja: "Mi convicción de que han sido los ayatolás iraníes no tiene dudas".

También se ha referido a los arrestos por el atentado, que cree que "confirman su tesis". "Han usado a sicarios para intentar matarme. El plan estaba bien elaborado porque lo prepararon durante meses y me siguieron", ha explicado, insistiendo en que él "no ha sido víctima de un grupo criminal ordinario", sino de "un régimen dictatorial tiránico totalitario y criminal". Un régimen contra el que ha pedido que la Unión Europea actúe porque "no puede ser que tengamos aquí una embajada abierta que será un sitio donde preparan actos terroristas": "La UE ha de cambiar de política con Irán. El diálogo no sirve".

El expolítico ha sostenido que le "querían quitar de encima y asustar a los centenares de políticos que apoyan a la Resistencia Iraní". "Lo digo para que me oigan en Teherán: no lo han logrado y seguiré defendiendo esto el resto de mi vida. Ahora, con más motivación y energía", ha manifestado. "Confío en la Justicia española. Sé que ponen todo el interés en que se aclare todo, pero no es fácil establecer el vínculo. No sé cómo acabará todo", ha agregado, asegurando que no cree que vuelva a ocurrir ya que el Ministerio del Interior ha puesto a su disposición "un dispositivo de seguridad completo".

Así fue el momento del atentado

Vidal-Quadras ha contado que "volvía a casa después de andar por el Retiro" y al llegar a su acera, escuchó una voz. "¡Hola señor!", le dijo, y él hizo "un movimiento de cabeza que hizo que el tiro que tenía que ser mortal no lo fuera". "Un milagro", expresa y añade: "El disparo entró por la mandíbula y bajó por el otro lado".

"Me aturdí, la denotación como un trueno y empecé a sangrar. Pensé: el régimen iraní", prosigue contando. "Me di cuenta de que no me desmayaba, seguía vivo. Un señor que pasaba por ahí se quitó la sudadera y me la puso en la cara", añade. "Gracias a él no me desangré. Me llevaron al Gregorio Marañón. En la ambulancia, escribí en el teléfono Irán para que lo viese la Policía", ha relatado.