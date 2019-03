Las ventajas de Gómez de la Serna como aforado hacen que se aferre a su escaño

Gómez de la serna se aferra a su escaño. Mantiene su condición de aforado y con ello muchos privilegios de cara a su investigación. El juez ordenó registrar su domicilio y sus empresas. A la vivienda no se puedo acceder por su aforamiento y en el caso del registro de sus empresas, el juez se encontró con la primera condición: informarle antes.



Según explica Marcelino Sesmero, juez instructor de Madrid: "Muchas veces, en estos casos se dificulta la investigación. El juez instructor no puede investigar de una forma directa".

Una vez en las oficinas, los investigadores tienen prohibido registrar su despacho personal. Tampoco tienen derecho a inspeccionar su ordenador, ni cualquier otro material electrónico. Además, según cuenta 'InfoLibre', la Policía puede incautar el ordenador de la empresa pero nunca llevarse documentos informáticos ajenos a las sociedades investigadas.



Esto lleva a otra ventaja, a que la Policía no pueda acceder a su correo electrónico. Además, De la serna, tiene derecho a excluir cualquier documento que considere ajeno a la investigación. Además, solo podrá ser investigado por el Supremo, a no ser que deje su acta de diputado.