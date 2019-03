Valenciano llama a decir un "no como una casa" a Rajoy, Artur Mas y Merkel

La vicesecretaria general del PSOE y cabeza de lista del partido a las elecciones europeas, Elena Valenciano, ha llamado este domingo a "decir un 'no' como una casa a Mas, Rajoy y Merkel" y a las políticas de derechas que representan, y ha añadido que a los socialistas no les gustan las fronteras. Ha cargado contra una derecha que no ha tenido "ningún empacho en tomar decisiones que sabían que harían mucho daño a la gente".

Ha afirmado que para que ganen las mujeres, los jóvenes y los trabajadores, tienen que perder el presidente de la Generalitat, Artur Mas, el del Gobierno central, Mariano Rajoy, y la de Alemania, Angela Merkel: "Esto es lo que debemos conseguir el 25 de mayo, y esto es un voto sin fronteras". "A los socialistas no nos gustan las fronteras, somos europeístas", ha subrayado Valenciano, y ha señalado que las únicas fronteras que levantan son contra la intolerancia, el odio y la miseria.

"Es un voto sin frontera, una Europa sin fronteras que defendemos" porque los socialistas están en los 28 países de la Unión Europea (UE), de modo que votar por el PSC también es hacerlo por los derechos de los trabajadores en Grecia, y hacerlo por el socialismo portugués es apoyar a los derechos de las mujeres en Cataluña.

Por ello, ha llamado a apoyar la causa socialista el 25 de mayo por los jóvenes, las mujeres y los trabajadores, y ha explicado que sin un peso importante en el Parlamento europeo no serán capaces de impulsar las medidas necesarias para lograr "un sur con derechos, como el norte", en referencia a la diferencia entre los diversos países de la UE.

"El 25 de mayo se juega volver a creer que es posible un mundo mejor. Vamos a ganarles, de una vez por todas", ha concluido Valenciano, que durante su intervención ha instado, con estas palabras, a levantar un muro para evitar que la derecha siga avanzando.