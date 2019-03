Valenciano considera que el perdón de Cañete llega "tarde y a la fuerza"

La candidata del PSOE a las elecciones europeas, Elena Valenciano, ha aceptado las disculpas del cabeza de lista del PP, Miguel Arias Cañete, por sus recientes comentarios machistas a pesar de que las mismas llegan "tarde" y "a la fuerza".



Valenciano ha respondido a Cañete que ha pedido disculpas por sus comentarios sobre la superioridad intelectual y el machismo, asegurando que estuvo desafortunado, ya que siempre ha valorado igual a hombres y mujeres.



El problema, a juicio de Valenciano, no es lo que dijo Cañete sino lo que piensa, ya que "tiene un pensamiento político que no es compatible con la política del siglo XXI". Valenciano ha asegurado que "no es la primera vez" que Cañete "hace un comentario de ese tipo, tan sumamente machista y vejatorio".



En opinión de Valenciano, Cañete "comparte el estereotipo que "tanto daño" ha hecho a las mujeres a lo largo de los siglos, que han sido vistas como personas subordinadas. Por ello, considera "muy grave que el candidato popular lance un mensaje que vuelve a ubicar a las mujeres en la "falta de capacidad y la necesidad de ser protegidas", ya que "golpea en la línea de flotación" de lo que se lleva combatiendo desde hace años.



Preguntado por si las disculpas pedidas por Cañete despejan su camino para ser comisario europeo que el PSOE ha puesto en duda estos días, Valenciano ha dicho que "afortunadamente" en Europa el asunto de la igualdad entre hombres y mujeres "es de una altísima sensibilidad casi desde su fundación", por lo que ha considerado que "no lo va a tener fácil".



En clave europea, Valenciano ha dicho que la Europa que harían los socialdemócratas si son mayoría "sería muy distinta" a la actual porque la construcción de la Europa social "se detuvo ya hace tiempo" y hay una unión social "anémica", que además ha sido "derribada en estos años de la crisis". A su juicio, "el no medir el impacto de lo que iba a suceder" es "el gran fracaso" de la derecha europea.