Esther es una de las numerosas personas que se vio forzada a sacar a sus padres de una residencia madrileña en pleno Estado de Alarma. "Ante la falta de información, el caos, el ir viendo cómo moría gente que conocíamos y que mis padres no estaban siendo tratados como tenía que ser, decidí sacarlos", ha contado a laSexta.

Asegura que su padre tiene secuelas por el tiempo que no estuvo bien atendido. "Mi padre ha salido demenciado de allí por un párkinson que no fue debidamente estimulado". Su plaza es concertada, pero le han obligado a pagar íntegramente la cuota para no perderla. Una situación que viven muchos familiares tanto en residencias públicas como en concertadas y privadas de la Comunidad.

"Entendemos que hay una modificación de las condiciones del contrato debido a las circunstancias excepcionales que se están dando en estos momentos y que no se puede aplicar lo que hasta ahora estaba establecido", ha explicado Miguel Vázquez, presidente de Pladigmare. Denuncian que en residencias públicas les hacen pagar una PCR antes de volver.

José Antonio también tuvo que sacar a su madre de la residencia, y así relata su experiencia: "Yo pensaba pensaba que la PCR la iba a hacer el propio centro cuando llegásemos allí, pero al parecer nos tenemos que buscar la vida y nos están cobrando religiosamente las cuotas todos los meses".

Desde la patronal de las residencias señalan que no ha ocurrido lo mismo en otras comunidades. "Si la administración, con una plaza concertada, da la opción de irse a casa un tiempo hasta que pase la situación de emergencia y vuelva a la residencia, pedimos que estas personas no paguen durante este tiempo", ha reclamado Cinta Pascual, presidenta de Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs).

Sin embargo, la Comunidad de Madrid argumenta que están aplicando una regulación anterior a la pandemia. Dice que tenían la opción de renunciar a las plazas y que hay mayores esperando para ocuparlas. Este lunes, se reunirán a las 12 de la mañana con la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias, que exigen solución a una circunstancia a la que se han visto abocados.