La urgencia de Podemos: un proyecto económico

Pablo Iglesias asegura que la prioridad de Podemos es diseñar un proyecto económico, tal y como anunció el portavoz de Podemos en la primera rueda de prensa de lo que han llamado "Consejo de Coordinación". El partido de Pablo Iglesias intenta trasladar su discurso a propuestas concretas. De momento, su líder ha expresado su deseo de sacar a España de la OTAN y desmantelar las bases de Morón y Rota.



En 'El Objetivo' de Ana Pastor, Iglesias esbozó algunas de sus propuestas para el programa político del que aún carece. Una de ellas, que los ciudadanos voten en medio de la legislatura si quieren mantener al presidente del gobierno.



Pablo Iglesias no quiere ni militares extranjeros en España ni a España en tratados militares, ya que asegura que es patriota y que no le gusta que haya "militares estadounidenses en España". De su primera entrevista como número uno oficial del partido, tras ser elegido con el 88% de los votos, salió con ambiguedad de las grandes cuestiones. En su opinión, urge tener las líneas maestras de su proyecto. "Hay que tener programa electoral lo antes posible porque buena falta nos hace", aseguraba Iglesias.



De momento, a Pablo Iglesias no se le pueden pedir cuentas, pero sí explicaciones, y ETA y Venezuela son su talón de aquiles en el archivo. El líder de Podemos declaraba que "cuando todos buscamos la paz, las políticas penitenciarias son el principal instrumento de un gobierno". Pablo Iglesias asegura que ya no puede decir lo que quiera, y que a partir de ahora será más prudente.