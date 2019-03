UPyD resta importancia a las dimisiones: "Son muy pocos aunque con bastante publicidad"

El portavoz adjunto de UPyD, Andrés Herzog, ha minimizado la crisis interna tras el desastre electoral en Andalucía, al afirmar que los que han abandonado el partido son "muy pocos" y que esta situación de "nerviosismo" servirá de revulsivo porque los resultados en mayo serán incluso mejores que en 2011.

Herzog ha presentado a la nueva dirección de UPyD en una rueda de prensa en la sede de Cedaceros, de la que solo han comparecido cinco de los 21 miembros y ha sido destacada la ausencia de la líder del partido, Rosa Díez. Una ausencia, que, según ha explicado, no obedece a nada en particular "más allá de la absoluta normalidad", y unas veces comparecerá él y otras la portavoz del partido, ha señalado.

Pese a que en las tres últimas semanas no ha cesado el goteo constante de bajas destacadas del partido, la última ayer con la renuncia del candidato a la Presidencia del Govern balear, Juan Antonio Horrach, Herzog ha insistido en que no hay ninguna estrategia que cambiar y, por tanto, UPyD no se replantea ningún giro con respecto a Ciudadanos. Es lo que votó el Consejo Político, ha recordado, que cerró filas en torno a Rosa Díez y a su firme idea de mantener la autonomía de UPyD frente al partido de Albert Rivera, al que están yendo a parar bastantes dirigentes que han abandonado UPyD en los últimos días.

Y en esa línea va a seguir la dirección a la espera del Congreso extraordinario de junio, en el que se podrá revisar tanto a la dirección actual como el camino que debe seguir esta fuerza política. Pero de momento, lo más que va a replantearse la ejecutiva ante esta situación de crisis profunda es mejorar aquellos aspectos puntuales en los que ha podido errar y que, según Herzog, tienen más que ver con fallos en la comunicación del mensaje, pero no se tocará el objetivo "esencial" de luchar por la "regeneración" del país y la igualdad territorial en toda España.

Se ha reafirmado una y otra vez en que el error no fue pactar con Ciudadanos, sino que lo hubiera sido aliarse con esta formación y no ha querido despejar nada de su futuro político, aunque él anteriormente se ha postulado para liderar UPyD si llega la ocasión, ni del de Rosa Díez, cuestiones que no cree que se deban abordar ahora. También ha recalcado que igualmente erróneo hubiera sido nombrar una gestora, como pedían dirigentes destacados, entre ellos Toni Canto o Irene Lozano, a un mes de la cita electoral porque tendría consecuencias electorales desastrosas, pero no lo ve así en el caso de las organizaciones territoriales intervenidas -Asturias, Andalucía, Castilla León y Aragón- porque no lo ve "equiparable".

Volviendo a la oleada de bajas en UPyD, la mano derecha de Rosa Díez no solo no aprecia numerosas dimisiones -aunque no tienen aún cuantificado cuántas han sido- sino que ha asegurado que se están produciendo altas y "muchas muestras de adhesión". Por tanto, si bien no manejan sondeos propios, se ha atrevido a "vaticinar" que los resultados en las elecciones municipales y autonómicas serán mejores que en las anteriores.

Van a concurrir en el cien por cien de las autonomías que celebran elecciones y presentaran 9.000 candidatos en las municipales (2.000 más que hace cuatro años), prácticamente toda la militancia "comprometida" con el proyecto, ha destacado el responsable de Regeneración Democrática. Donde UPyD tendrá menos presencia será en Cataluña, "por razones obvias", ha precisado, al contar con menor implantación, pero con todo llegarán al 31,8 por ciento de la población, doblando el porcentaje de 2011.

Hoy se ha reunido por primera vez el nuevo Consejo de Dirección, en el que han entrado seis nuevas caras para cubrir las bajas de los miembros que dimitieron a raíz de la debacle andaluza y ante la ausencia de asunción de responsabilidades por parte de la ejecutiva.

De esos nuevos rostros que van a aportar "frescura" al proyecto de UPyD, ha dicho Herzog, hoy estaban junto a él Maite Pagazaurtundua, la jefa de la delegación en Bruselas, y Humberto Rodríguez Solla, excoordinador del Consejo Territorial en Asturias, además de los miembros antiguos Ramón Marcos y Gorka Maneiro.