El precio del tabaco es el caballo de batalla con el que PSOE y Unidas Podemos buscan hacer frente al tabaquismo, que este año por primera vez desde 2005 ha vuelto a aumentar. Aunque el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha planteado recientemente la posibilidad de aumentar la fiscalidad de los cigarrillos, el diputado de Unidas Podemos Txema Guijarro lo ha confirmado: ha asegurado este jueves en el Congreso que en las cuentas de este año el Gobierno prevé aumentar el IVA del tabaco.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Hacienda han señalado a laSexta que el tipo del tabaco no se puede subir porque ya está a un 21%. De modo que aún está por ver cómo va a hacer el Gobierno para subir el precio del los cigarrillos ya que, según ha recordado Illa durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso, "los precios del tabaco en España se encuentran entre los más bajos de Europa, con un precio medio de la cajetilla de aproximadamente de cinco euros, frente a los diez que tienen los países de nuestro entorno europeo".

Hacienda recuerda que el IVA del tabaco ya no se puede subir porque está al 21%.

Así, Illa considera que aún "tenemos margen" para equiparar los precios al resto de países comunitarios y ha puntualizado que desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) la subida de los precios es señalada como una de las medidas más eficaces para la reducción del tabaquismo.

El ministro de Sanidad ha defendido que el aumento de los precios del 10% permitiría reducir en un 4% el consumo de tabaco en las clases medias y altas, el cual llegaría a un 5% entre los colectivos más desfavorecidos y hasta en un 18% en el caso de los jóvenes de 14 años.

Otras medidas antitabaco

Con la subida del precio del tabaco aún por negociar, el ministro de Sanidad ha explicado en el Congreso que su departamento creará un Plan Integral de Reducción del Tabaquismo. Un proyecto que contempla la puesta en marcha de otras medidas como la ampliación de los espacios 'sin humo' a coches o espacios deportivos al aire libre.

Illa ha recordado que el tabaquismo es la primera causa evitable de enfermedad, invalidez y muerte prematura en el mundo, estimándose que en España cada año mueren más de 50.000 personas por patologías derivadas del tabaco. El ministro ha lamentado la "elevada" prevalencia de consumo de tabaco entre la población joven y las mujeres y ha anunciado que el Gobierno va a elaborar un plan para garantizar el cumplimiento de los espacios existentes 'sin humo' contemplados en la actual ley del tabaco.

Reducción para productos de higiene

El aumento de la fiscalidad del tabaco no es el único anuncio que ha hecho Txema Guijarro, el diputado de Unidas Podemos, quien ha asegurado que los presupuestos de 2020 también recogerán la subida del tipo impositivo a las casas de apuestas, pero desde Hacienda señalan que aún "no hay nada seguro" y que se trata de una idea de Unidas Podemos "aún no concretada".

Lo que sí recogerán las cuentas de este año es la bajada impositiva para los productos de higiene femenina y los servicios veterinarios. Previsiblemente, el IVA de productos femeninos bajará del 10% al 4% y el veterinario del 21% al 10%.

Así lo ha asegurado Guijarro durante su intervención en el debate en el Pleno del Congreso sobre el acuerdo del Gobierno relativo a la nueva senda de estabilidad presupuestaria y el límite de gasto no financiero ('techo de gasto'), preludio de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020.

Guijarro ha destacado que las medidas económicas pactadas entre el PSOE y Unidas Podemos para la reforma fiscal, que ha empezado a implementar el Gobierno, "retoman el camino de la justicia fiscal, el sendero que este país se había perdido hace un tiempo y que comienza nuevamente".

Armonización fiscal

En este sentido, ha explicado que, en materia de imposición directa, la reforma fiscal incluirá una subida del último tramo del IRPF y se armonizará Sociedades, reduciéndose el tipo aplicado a las pymes. No obstante, ha desvelado que las mayores modificaciones en materia tributaria tendrán lugar en imposición indirecta, de forma que en el IVA "se subirá para determinados productos y servicios".

Igualmente, ha recordado que estas medidas van acompañadas de la creación de nuevos impuestos a determinados servicios digitales ('Tasa Google') y a las transacciones financieras ('Tasa Tobin').