Baile de cifras en la manifestación contra Pedro Sánchez: 45.000 asistentes para Delegación del Gobierno VS. 200.000 para Cs y PP

Los asistentes a la protesta convocada por PP, Ciudadanos y Vox critican al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "engañar a todos" y negociar con los independentistas por lo que reclaman "elecciones ya".

La gente, al grito de 'España unida jamás será vencida', coincidió en su rechazo al diálogo y corearon lemas como 'Puigdemont, a prisión', 'Fuera el okupa', 'No necesitamos mediadores', 'España no está en venta' y 'Con la soberanía nacional no se mercadea'. La protesta arrancaba bajo el lema 'Por una España unida, elecciones ya'.

PP y Cs han cifrado en 200.000 los asistentes a la manifestación. Los dos partidos que llamaron a la convocatoria, a la que se ha sumado Vox, han dado una cifra superior a la de 45.000 personas que ha proporcionado la Policía Nacional.

Desde horas antes del inicio de la concentración, miles de personas se han ido acercando hasta la plaza desde el Paseo de la Castellana y calles adyacentes, la gran mayoría con banderas españolas, salpicadas de algunas azules de la Unión Europea.