Un sistema a doble vuelta, muy exigente y a decisión de los militantes: así se elegirá al nuevo líder del PP por primera vez

Julio es el nuevo mes clave para saber quién liderará el PP. Se baraja la segunda quincena para celebrar el Congreso Extraordinario de los populares. Antes de que tenga lugar el evento ya se conocerán los candidatos, un tema en el que Rajoy parece no querer meterse.

¿Es un Congreso al que debería acudir una sola candidatura? A ello ha respondido el hasta ahora presidente del Gobierno y del PP en declaraciones a la Cadena COPE. "Lo importante es que el partido salga unido del Congreso. Lo demás a mí ya no me corresponde", se ha limitado a decir Rajoy. Precisamente, "unidad" es la palabra que más se ha podido escuchar entre los populares.

Para conseguirla, ha habido algunos miembros del PP que sí se han mojado en sus consideraciones: entre ellos, Rafael Hernando. El portavoz del PP ya ha pedido "una candidatura única e integradora". Pero no ha sido el único en opinar sobre el futuro del partido. El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha afirmado que "si hay que votar, se vota, pero es mejor si se puede encontrar a esa persona" que lidere el partido.

Habrá un sistema de doble vuelta y, por primera vez a nivel nacional, los militantes elegirán entre todos los precandidatos que se presenten. Para que uno de ellos se proclame como candidato único debe conseguir: más del 50% de los votos, una diferencia con el segundo de 15 puntos y, por si fuera poco, haber ganado en más del 50% de las circunscripciones del PP. Un sistema que suscita debate también entre ellos.

"Hay otros partidos que no hacen estas primarias. Nosotros sí las vamos a hacer", ha destacado el vicesecretario popular Javier Maroto, pero a ello ha respondido Martínez-Maíllo asegurando que "no hay primarias en el PP". Volviendo a la votación, si no lo logra uno único, los candidatos más votados pasarían a una segunda vuelta donde elegirian los compromisarios. Será el próximo lunes cuando empiece toda la maquinaria para sustituir a Rajoy.