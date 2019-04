Un sector de la Policía relaciona al rey Juan Carlos con el caso Pujol. Según El Mundo, lo ha hecho a través de unos informes que el juez De la Mata ya ha incluido en el sumario. En ellos se habla de una negociación entre el CNI y Jordi Pujol. A cambio de un trato judicial favorable, el expresident se comprometería a no contar lo que sabe sobre el rey emérito y el dinero que, supuestamente, tiene en una cuenta en Suiza

No hay que olvidar las advertencias que el propio Pujol dejó caer en su declaración en el Parlament: "Si podas una parte de la rama, al final cae el árbol".

Esa cuenta recibe el nombre de Soleado y forma parte de la trama Gürtel, de hecho, la Justicia cree que hay multitud de empresarios implicados en ella. Algo en lo que el cabecilla de la trama, Francisco Correa, prefería no profundizar hace unos meses. En su declaración en el juicio dijo que no iba a decir más porque "si no sería una revolución".

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado ignorar esta información. Pero tras todo esto subyace, según El Mundo, una guerra entre la policía y el CNI. La información fue remitida a De la Mata por el comisario Villarejo y el CNI, ha decidido romper su silencio de forma excepcional para desmentirla y acusar a determinados mandos policiales de intentar ensuciar su imagen.

En el PSOE piden a Interior que lo investigue. Margarita Robles ha dicho que "si fuera cierto que hay miembros de cuerpos policiales que actúan por libre, es gravísimo desde la perspectiva de un Estado de derecho".

De la Mata ha abierto una nueva investigación para esclarecer la actuación de la Policía y la veracidad de la información.