Un conseller de Puigdemont admite que el referéndum no podrá celebrarse y habla de diferencias en el Govern

La Generalitat tiene claros hasta siete pasos en su camino soberanista, aunque existen dudas dentro del Gobierno de Puigdemont, como las del conseller de Empresa, Jordi Baiget, en uan entrevista al Punt Avui.

"Hemos tendido a menospreciar al Estado y tiene mucha fuerza; probablemente no podremos hacer el referéndum y tendremos que hacer algo diferente", ha afirmado.

La CUP ya ha pedido al conseller que dimita si no está dispuesto a "afrontar envites". En el PP creen que lo que ha dicho el conseller no es sólo un lapsus. "Se le ha escapado públicamente lo que piensan todos los miembros de la Generalitat empezando por Puigdemont", ha afirmado García Albiol, portavoz del PP en el Parlament.

En el borrador de la ley de Transitoriedad, al que ha accedido El País, primero va el referéndum del 1 de Octubre, luego habrá un debate asambleario y social durante seis meses; después se convocarían elecciones constituyentes, se redactaría la Constitución catalana, que tendría que ser ratificada en asamblea y con todo en marcha, de nuevo, otro referéndum y nuevas elecciones.

El PSOE tacha de las intenciones soberanistas son sólo propaganda política. "Es un poco delirante el planteamiento, no resiste ninguna prueba de legalidad", ha destacado Ábalos, secretario de Organización del PSOE.

En ARV, el expresidente Zapatero se ha mostrado convencido de que no habrá referéndum catalán: "Creo que no sucederá, no tiene ningún fundamento legal y el Estado tiene, lógicamente, la responsabilidad y los mecanismos".

Con todo, el referéndum está marcado todavía el 1 de octubre.