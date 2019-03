Últimas pruebas del Rey antes de la operación

Don Juan Carlos ha abandonado el hospital una media hora después de su llegada al centro para que se le practicara una densitometría ósea en la cadera, lo que permite determinar la densidad mineral de los huesos en los que se actuará durante la intervención.



Tras esta última prueba, todo apunta a que la operación tendrá lugar este viernes, aunque la Casa del Rey no confirma este extremo. Al llegar al hospital, Don Juan Carlos ha bajado la ventanilla de su vehículo para dirigirse a los medios que hacían guardia ante el centro médico y ha precisado que no acudía para ingresar, sino para hacerse pruebas preoperatorias, tras lo que, ante una pregunta sobre cómo se encontraba, ha contestado: "Muy bien, bárbaro".



La Casa del Rey no precisa cuándo volverá el monarca al hospital para ser intervenido, si bien explica que no es el primer día que se somete a una prueba preoperatoria y subraya que, en cualquier caso, pasará la noche en el Palacio de la Zarzuela.



La operación, que incluirá la implantación de una prótesis de sustitución para resolver los problemas de desgaste que sufre la articulación de la cadera izquierda como consecuencia de la artrosis, será llevada a cabo por un equipo médico encabezado por el traumatólogo Ángel Villamor, al igual que en las intervenciones a que se sometió en la cadera derecha el pasado abril.