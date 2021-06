El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha condenado este jueves que el Gobierno de Joe Biden no donde vacunas a Venezuela y ha acusado a Estado Unidos de "odiar" y tener "sentimientos miserables" contra el país latinoamericano. "Estados Unidos tiene una persecución horrorosa y miserable para que no lleguen vacunas a nuestro país", ha aseverado el mandatario venezolano durante una intervención transmitida por Venezolana de Televisión. Maduro ha criticado que "el Gobierno de Joe Biden va a donar unas vacunas a los pueblos del mundo, pero a Venezuela no le va a donar vacunas".