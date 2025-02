Última hora política, en directo | Cara a cara de Sánchez y Feijóo en el Congreso con la quita de la deuda a las CCAA de fondo

"El PP no sabe salir de ese bucle en el que entró al principio de la legislatura, que es primar sus intereses frente a los intereses de este país", contesta Montero. "Ustedes subieron los impuestos más de 74 mil millones. Este gobierno los ha bajado en más de 30 mil millones", asegura la ministra

Pregunta de Cuca Gamarra (PP) a la ministra de Hacienda. "No ha dejado de esquilmar a los españoles. Es insaciable. Y ahora lleva 48 horas hablando de condonación de la deuda. Pero usted no perdona nada a nadie, dígaselo a los afectados por la tributación del SMI. ¿Para mutualizar la deslealtad qué impuesto piensa subir a los españoles?", espeta Gamarra.

Belarra, a Sánchez: "Va a ser el responsable de que entren los fascistas en La Moncloa"

Turno para Ione Belarra (Podemos). La secretaria general de Podemos acusa al presidente de haber encontrado en Junts y en el PNV "una excusa magnífica para no hacer lo que no quiere hacer". "¿Le ha obligado Junts a comprometerse con el fascista de Trump, con la OTAN y los EE U a un aumento sin precedente del gasto militar?" Eso son "miles de millones de euros que no se destinan a los españoles", a la lucha contra el cáncer o a mejores escuelas. Belarra advierte: "La excusa de Junts se agota. Cuando ustedes quieren hacer algo, lo hacen. Lo han demostrado con la moción de confianza. Usted va a ser el único responsable de que entren los fascistas en La Moncloa".