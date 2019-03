El Tribunal Supremo envía a prisión al 'Kamikaze de Valencia'

Jorge Rio Salgado, por primera vez habla públciamente del accidente por el que le catalogaron como el "kamikaze de valencia" y así se defiende: "Yo no soy un kamikaze. Soy una persona normal (...), que un día regreso a casa de trabajar y tengo un accidente del que no recuerdo nada". No recuerda que condujo 5 km en dicrección contraria hasta colisionar contra un vehículo, el conductor, un joven de 25 años , murió en el acto.

"El doctor dice que conducía de forma automática, que cuando te da un ataque de este tipo, cuando estás haciendo algo a lo que estás muy habituado, sigues haciéndolo inconscientemente" asegura Jorge, que sufrió un ataque epiléptico que le hizo conducir como un autómata, una versión que el juez no dio por válida. cuatro especialistas avalaron ese diagnóstico durante el juicio. "Eso es posible en un estado crítico, después de una crisis, que en la confusión pueda tener un comportamiento automático" dice la Dra. Anne Gómez Calcoya, de la Unidad de Epilepsia Clínica Quirón. Su indulto fue tan polémico que tuvo que ser defendido por el propio Gallardón en el Congreso. "Fue diagnosticado de epilepsia por el servicio de salud de Castilla-La Mancha".

Pero finalmente fue anulado por el tribunal supremo, ahora si el gobierno no se pronuncia, el 21 de marzo volverá a ingresar en prisión. " Yo no salí ese día a matar a nadie. Nunca tenía que haber entrado en prisión. Soy responsable pero no culpable". Ana novella, portavoz de 'Stop Accidentes', dice "estamos hablando de cinco kilómetros en otra dirección, una muerte, varios heridos, es un delito muy fuerte". Jorge asegura que desde entonces no ha sido capaz de volver a conducir.