Torra se queda solo en el Parlament tras su ultimátum, pero avisa: si no avanza en la República catalana, se irá

La líder de la oposición en Cataluña, la presidenta de Ciudadanos allí, Inés Arrimadas, ha aprovechado el ultimátum de Quim Torra para atacar a Pedro Sánchez, bandera de España en mano. "Esto representa un país mucho más fuerte que la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez. Ni usted ni sus comandos separatistas harán desaparecer esta bandera de Cataluña", ha advertido Arrimadas.

En la misma dirección va el Partido Popular: consideran que el Gobierno se equivoca al seguir apostando por el diálogo y aseguran que no se está contando todo. "Sabemos que hay negociaciones secretas entre el Gobierno de España y el de la Generalitat para encontrar un punto en común", ha afirmado Xavier García-Albiol, presidente del PP en Cataluña, en ARV.

Esta vez, en el turno de réplicas del Parlament, Torra no ha vuelto a repetir el ultimátum, palabra que no ha gustado a sus socios de gobierno. "Yo no comparto la palabra 'ultimátum', pero es evidente que si quieren el apoyo del independentismo habrá que moverse", ha señalado Gerard Gómez, portavoz adjunto de ERC en el Parlament.

Sánchez tendrá que moverse, pero ellos no hablan de plazos. "No será fácil, ni rápido. Quien prometa atajos hoy es ingenuo o nos está engañando", ha apuntado Sergi Sabrià, portavoz de ERC. Los socialistas, en el Parlament, han insistido en la misma vía que el Gobierno. "Un autogovern más potente, más financiación", ha reclamado el primer secretari del PSC, Miquel Iceta.

Y a ello ha respondido el propio Torra, limitándose a decir: "No estamos aquí, señor Iceta. No estamos aquí". Repite que van a por la república, y la CUP les pide que lo demuestren porque, según han afirmado, ya no hay marcha atrás. Así lo ha resaltado Carles Riera, diputado de la CUP. "Este pueblo ganará finalmente la independencia, con ustedes, o si hace falta, contra ustedes".

El president de la Generalitat se ha puesto de su lado, pero ya ha advertido a los partidos independentistas: "He venido a hacer la República catalana. Es mi compromiso. El día que no pueda avanzar en hacer eso, me iré". Porque dice que no ocupa el cargo para administrar la autonomía.