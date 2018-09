Torra anuncia su hoja de ruta independentista: "No renunciamos nunca, o libertad o libertad amparados en el 1-O"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha situado el "punto de partida" de su proyecto en el "referéndum del 1 de octubre" del año pasado, la "gran movilización" del 3 de octubre y la "declaración política de independencia" del 27 de ese mes, aprobada por el Parlament.

En el arranque de su conferencia titulada "Nuestro momento" en el Teatro Nacional de Cataluña (TNC), Torra ha denunciado el "intento planificado de destruir el ideal independentista" por parte del Estado.

Sin embargo, ha dicho, "el pueblo de Cataluña ha resistido: No hemos dado ningún paso atrás y no hemos renunciado absolutamente a nada. Y ante la opinión pública internacional, nuestra causa es más sólida y respetada que nunca".

Torra ha afirmado que no aceptará eventuales sentencias condenatorias del Tribunal Supremo contra los presos soberanistas: "Personalmente no puedo aceptar ni aceptaré ninguna sentencia que no sea la libre absolución".

Lo ha dicho en la conferencia 'El nostre moment' en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), donde ha explicado que, si son condenados, estudiará qué decisiones debe tomar y se pondrá "a disposición del pueblo de Catalunya a través de sus representantes legítimos en el Parlament".

Torra ha acusado al Estado de tratar de destruir el independentismo en los últimos meses a través del 155 y de la prisión preventiva a exmiembros del Govern, y ha asegurado que en ningún caso renuncia a la independencia: "Esta propuesta que hago al pueblo de Catalunya tiene una divisa muy sencilla: o libertad o libertad".