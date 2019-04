Tomás Gómez renuncia a su acta de diputado: "Espero que el problema sea yo y no los militantes ni la democracia"

CREE QUE PEDRO ZEROLO SERÍA UN BUEN CANDIDATO A LA COMUNIDAD

El exsecretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, ha renunciado a su acta de diputado en la Asamblea de Madrid, y ha pedido al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que "devuelva la democracia" a la federación regional y que convoque primarias para elegir a los candidatos. El aún candidato ha asegurado que no volverá a competir por ningún puesto en su partido" Si el problema soy yo, me marcho". Aunque matiza: "pero espero que el problema no sean los militantes ni la democracia".