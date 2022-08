El Consejo de Ministros se reunió antes de plantear las vacaciones de verano con una serie de medidas que se centraron en la "sostenibilidad económica", como denomina el Ejecutivo, así como en presentar la llamada Ley de Información Clasificada, que permitirá desclasificar secretos oficiales desde los cuatro hasta los 50 años, pudiendo prorrogarse.

Paquete de ahorro energético

La ministra Teresa Ribera detalló las claves del anticipado paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético, entre las que destacan que la calefacción no podrá superar los 19 grados en invierno, mientras que el aire acondicionado no podrá bajar de los 27 grados en verano. Las medidas se adoptarán en una semana y se extenderán hasta noviembre de 2023. En el siguiente vídeo resumimos las medidas energéticas. El Gobierno ha aclarado este martes que su plan no incluye el apagado de grandes monumentos.

Ley de Información Clasificada

Félix Bolaños adelantó la ley que sustituirá la Ley sobre Secretos Oficiales, aprobada en 1968 y reformada en 1978, la cual calificó de "avanzada y garantista". La nueva norma fija cuatro categorías de protección en la misma línea que marca la Unión Europea y los aliados de la OTAN: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Los plazos de desclasificación van de los cuatro a los 50 años en función de la categoría y, en algunos casos, podrían prorrogarse más allá.

Ley de Derechos y Bienestar de los Animales

Otra norma que llevaba en la recámara un tiempo también fue anunciada este lunes: la nueva Ley de Derechos y Bienestar de los Animales. Con ella, se busca poner fin al maltrato, abandono y sacrificio de los animales, con multas que pueden llegar a los 200 euros e incluso penas de prisión.

Descuento del 50% para 13 trayectos de 100 minutos

En el Consejo de Ministros, también se aprobó la gratuidad de los trenes de Cercanías para usuarios recurrentes entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Para ello, se crearán bonos multiviajes especiales para los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia Convencional, que serán gratuitos para los usuarios que realicen 16 viajes en cuatro meses. De forma complementaria, habrá bonos con descuentos del 50% para usuarios recurrentes de rutas comerciales de alta velocidad en 13 trayectos de hasta 100 minutos de duración.

Ayuda de 100 euros al mes a becados

Isabel Rodríguez oficializó una medida que ya avanzó Pedro Sánchez durante el Debate sobre el estado de la nación, por la cual se establece una cuantía complementaria de 100 euros al mes entre septiembre y diciembre para todos los beneficiarios de las becas, ayudas y subsidios de carácter general para el curso 2022-2023.

Economía de cuidados y adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN

Por último, en este Consejo de Ministros se ha acordado remitir a las Cortes el protocolo de adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, así como establecer 900 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para financiar proyectos de activación de la economía de los cuidados.