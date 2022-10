José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, ha invitado a los miembros de Vox a visitar el CIS para que "vean cómo se trabaja" y ha defendido que realizan una "tarea de calidad": "Los trabajos son los más fiables con los métodos más rigurosos en toda España".

"Sí, yo he sido miembro del PSOE. Yo he vivido una época en que por ser miembro del PSOE te detenían y te metían en la cárcel. Yo he estado en la cárcel por ser del PSOE, por mis ideas. Por tener ideas y decirlas públicamente te metían en la cárcel. No vuelvan ustedes a esa lógica", ha respondido al diputado Carlos Zambrano.

En esta línea, Tezanos ha apuntado que en el CIS colaboran con "personas de distintas opiniones": "Sabemos convivir y llevarnos bien en el ámbito de la investigación científica. Tengo personas en mi equipo que no sé a quién votan y ni se lo he preguntado".

"¿Porque una persona tenga una ideología no puede dirigir una institución? No digan que no podemos tener ideas, por esa lógica los ministros no podrán tampoco tener ideología", ha recordado.

Tezanos, además, ha recordado que deben "cumplir con rigor" en su trabajo, pero "ser libres en ideas": "Hacemos estudios con dinero público porque es una institución pública que actúa con total objetividad".