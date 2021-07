El número dos del PP, Teodoro García Egea, llamó este lunes al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para mostrarle su apoyo, según ha podido saber laSexta.

La confirmación de esa llamada del secretario general de los populares llega después de que el propio Vivas reconociera en Más Vale Tarde que el PP ceutí no consensuó con la dirección nacional su abstención en la votación para declarar a Santiago Abascal persona non grata en la ciudad autónoma.

Aunque este lunes desde Génova no hablaban de enfado, sí reconocían discrepancias con lo ocurrido en Ceuta y apuntaban que no se consultó con la dirección la decisión de abstenerse. De hecho, Andrea Levy afirmó rotundamente este lunes, en declaraciones en a laSexta, que el PP estará siempre "en contra de señalamientos y de declaraciones de personas non gratas".

"No queremos cordones sanitarios a políticos ni señalamientos, porque eso es deleznable", afirmó la dirigente popular, que reconoció que ella hubiese votado en contra de esa declaración en la Asamblea de Ceuta.

No obstante, Vivas siguió defendiendo su posición en MVT, donde afirmó que las declaraciones de líder de Vox "incorporan un elemento de gravedad añadido" y reprochó que "dijera que en la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta había formaciones políticas que servían a los intereses de Marruecos".

"Significa perturbar la convivencia", aseveraba el presidente autonómico, que puntualizaba: "En cualquier caso, no ha sido mi intención meter en un lío a la dirección nacional del partido". "El único responsable de esa votación soy yo", aseguró, mostrándose "convencido", en todo caso, de haber hecho "lo correcto".

Ello, después de que este lunes Vox anunciara que daba por rotas las relaciones con el PP, al que el dirigente de la formación de extrema derecha Jorge Buxadé tachó de "cooperador necesario" de una "estrategia de demonización y deshumanización de Vox".

Desde el partido insisten en que ellos no son los que han roto con el PP y responsabilizan al partido de Pablo Casado de la ruptura por la polémica de Ceuta. Vox está trabajando ya en una propuesta para la declaración non grata, que prevé llevar al pleno de Ceuta en septiembre.