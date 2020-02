Tenso debate en el Congreso por los casos de explotación sexual de menores tuteladas en Baleares. La diputada del PP Margarita Prohens ha acusado al Gobierno de "callar" y de bloquear las comisiones de investigación, refiriéndose a Unidas Podemos como "Unidas Callamos" y apuntando a la responsabilidad del Ejecutivo, al que acusa de actuar "de manera negligente".

Pablo Iglesias ha comenzado a responderle entre abucheos y comentarios de la bancada popular, algo que ha indignado al vicepresidente segundo. "Señorías, que estemos hablando de niñas prostituidas en Baleares y ustedes se descojonen en la cámara revela muchos elementos a nivel moral", ha afeado a los parlamentarios, visiblemente enfadado.

"Creo que sus propios votantes se indignan cuando ven que ustedes utilizan un elemento como este para hacer la más baja política", ha añadido Iglesias, que ha indicado que sobre este tema hay en marcha una investigación y que la primera iniciativa de su Vicepresidencia será la elaboración de una ley de protección de la infancia y de la adolescencia "que pueda combatir todas las violencias".

Iglesias: "Las violencias en el seno de la Iglesia católica a ustedes se les olvidan"

"Por cierto, todas las violencias son todas las violencias contra los niños y niñas, las que se producen en el seno de la familia y las que se producen en el seno de la Iglesia católica, que a ustedes se les olvidan, señorías", ha apostillado. "En un tema como este deberíamos trabajar todos y todas juntos y mantener mínima dignidad parlamentaria", ha agregado.

El PP acusa al Gobierno de "bloquear" las comisiones de investigación

No obstante, en su réplica Prohens ha vuelto a acusar al Gobierno de "bloquear comisiones de investigación". "Dentro del Gobierno de la mentira, el feminismo es solo un eslogan más. Ya sabíamos que para ustedes hay mujeres de primera y de segunda, también víctimas de primera y de segunda. No es que el feminismo no sea de todas, es que su feminismo no nos defiende a todas", ha cargado la diputada.

La parlamentaria del PP ha señalado como responsable de las víctimas de Baleares a "una Administración que debe de terminar" y ha acusado al propio Iglesias de protegerla "porque son de izquierdas". Asimismo, ha cargado contra las diputadas de los partidos de izquierdas, a quienes acusa de "callar y agachar la cabeza". "Señor Iglesias, no hay pancarta que tape tanto silencio, no hay pancarta que tape tanto bochorno", ha agregado.

"Lo que acabamos de ver es muy triste", le ha reprochado Iglesias en su contrarréplica. "Ver a la bancada de la derecha y de la extrema derecha aplaudir ufanos mientras usted se ríe, señoría, cuando de lo que estamos hablando es de niñas prostituidas, es de las cosas más repugnantes que hemos visto en esta Cámara", ha sentenciado.

"En política es legítima la confrontación sobre muchos temas, en este tema ustedes demuestran su profunda indignidad", ha aseverado.