El vicesecretario de Organización Territorial del PP nacional, Miguel Tellado, no solo no ha pedido disculpas por llamar "matón" a Óscar Puente, sino que ha insistido en que el socialista "no ha sido víctima de una agresión". El exalcalde de Valladolid ha sido increpado en el AVE por un pasajero con varios antecedentes, pero para el 'popular' Puente "no sabe encajar la crítica".

Primero, Tellado se ha pronunciado tras el incidente en el que se ha visto envuelto este viernes el socialista y ha considerado que los miembros del PSOE no pueden salir a la calle porque "son matones de patio de colegio". "Son matones de patio de colegio. El nivel de chulería y agresividad de este PSOE es intolerable. Ya no pueden salir a la calle. Por eso Sánchez viaja en Falcon", ha señalado Tellado a través de su perfil en X (Twitter).

El diputado del PP ha recibido muchas críticas por este tuit y el PSOE ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que lo "cese inmediatamente". El propio Puente ha respondido en la misma red social: "El PP, justificando la violencia y la intimidación en el Parlamento". A esto, Tellado ha vuelto a la carga y ha asegurado que el socialista "no ha sido víctima de una agresión". "Vemos en el vídeo cómo Puente no sabe encajar la crítica de un ciudadano sobre el apoyo del PSOE a la amnistía", ha señalado.

Además, ha asegurado que el incidente ha provocado "un retraso de 20 minutos en un transporte público, exigiendo de malas formas que la policía lo baje del tren (¿abuso de poder?)". "Mi crítica es contra el matonismo de este PSOE, retratada en la violencia verbal (Puente) y física (Viondi) que hemos visto esta semana. Todo lo demás es una tergiversación del equipo de opinión sincronizada del PSOE", ha zanjado en otro tuit el vicesecretario de Organización del PP.