La televisión manchega emite propaganda electoral del PP como si fuera una noticia

El video arranca con colores apagados, casi blanco y negro para presentar la situación que, dicen, había en la sanidad castellanomanchega antes de que llegara el PP. Pero justo cuando la voz en off habla de que el Gobierno de Cospedal salió al rescate, el vídeo recupera los colores.

Es una parte del informativo de la televisión pública de Castilla la Mancha. Concretamente el de este martes. El vídeo se emitió como una noticia más, que presentaron como obra de la Consejería de Sanidad. El PSOE ya ha anunciado que va a presentar una denuncia ante la junta electoral. Consideran que es juego sucio con las elecciones convocadas y en plena precampaña.

"Al margen de que están vulnerando un derecho público a la información veraz, estás haciéndolo con dinero público. Es ilegal el vídeo y mucho más ilegal que lo emita. Probablemente la TV de Castilla-La Mancha es el caso de manipulación mas burda de toda Europa", afirma Emiliano García-Page.



El vídeo con música incluída y voz en off va resaltando los logros del Gobierno de Cospedal. Mientras la imagen muestra a la presidenta visitando instalaciones y hablando con profesionales. El comité de empresa de Castilla La Mancha televisión denuncia además que la manipulación no es cosa de un día. Desde el departamento de comunicación de la corporación no han querido hacer ningún comentario.