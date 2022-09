El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de hacer una política energética "carente de rigor". En una entrevista en 'El Independiente', el líder del PP ha asegurado que las medidas del Ejecutivo en este asunto están "marcadas por la improvisación y la ideología", por lo que ha pedido un cambio de rumbo.

"Por una cuestión de prejuicio ideológico, hemos apagado las térmicas, cuando otros países no solo las han mantenido abiertas, sino que las han incrementado. Alemania ha apostado por la energía térmica. España tenía 14 centrales térmicas y han apagado las 14, incluida la de As Pontes, que es la mejor, la que había hecho 200 millones de inversión para cumplir la limitación de emisión de gases de la UE. Nosotros producíamos el 14% de la energía con térmicas. Hoy las hemos apagado todas", ha criticado.

En este sentido, el presidente del PP ha pedido mandar "un mensaje de seguridad" al sector eléctrico. "De los 13 países de la Unión que tienen centrales nucleares todos o han confirmado que se prolonga su vida activa o las están renovando o las están ampliando. Nosotros somos el único país que ha dado una fecha cierta para su cierre. A partir del año 2027 se cierran todas. Volvamos a reactivar todas las capacidades energéticas instaladas en España durante el tiempo que dure la crisis", ha reclamado.

Para Feijóo, "esto no va en perjuicio de la transición energética", sino que, lo que defiende su partido, según ha declarado es "acompasar la transición energética con la crisis energética sin precedentes que vive España, de la mano de la Unión Europea, con los ritmos de la Unión Europea, y no de forma improvisada y frívola como se ha hecho en España cerrando las térmicas, diciendo que se van a desmantelar todas las centrales nucleares y con un planteamiento de energía renovable que no se está cumpliendo porque es muy complejo desde el punto de vista medioambiental". "Esta es la propuesta que llevábamos al Senado, con un índice que se puede comprobar, con ocho grandes apartados. Aquí detrás no solo gente del PP, aquí hay gente muy buena", ha defendido.

Por otro lado, Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que Pedro Sánchez ejerció el rol de jefe de la oposición en el debate del Senado. "No oculto mi sorpresa de que durante las dos horas largas de intervención del presidente se haya dedicado más del 60% de la intervención a descalificar al jefe de la oposición", ha manifestado.