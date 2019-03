El sustituto del escaño de Cotino en Les Corts, imputado por prevaricación

Felipe del baño ya es diputado autonómico, y se ha estrenado con la ovación de sus compañeros populares. El resto de grupos, sin embargo, le ignora y hasta le repudia. Enric Moreras, portavoz de Compromis Corts Valencianes, afirma que "es una vergüenza que no se puede tolerar".



El problema es que Felipe del Baño es está imputado por prevaricación administrativa desde hace un mes. En concreto, por unos contratos cuando era Teniente de Alcalde de San Antonio de Benagéver.



El juez quiere saber dónde estan 50.000 euros contratados supuestamente de forma verbal con una empresa de jardinería, y otros 50.000 euros pedidos en 2007, pagados en 2012 y que todavía no existen. Pero es un imputado.



El presidente de la Generalitat, dijo sobre los imputados: "aquellas personas que estaban imputadas en procesos en los que podían alejar al ciudadano de las instituciones están quedando fuera". Y la prevaricación es un delito relacionado con la corrupción, que aleja al ciudadano de las instituciones.



Pero que en el caso de Felipe del Baño, quizás no lo es tanto para Fabra, ya que "es una imputación administrativa que no tiene nada que ver"



La prevaricación administrativa sigue estando tipificada en el código penal. Y para la oposición sigue siendo inadmisible. La oposición declara que "parece que cuando un funcionario público realiza una prevaricación administrativa, y como consecuencia alguien se llena los bolsillos, no pasa nada... es una forma de robar como otra".



Se da la circunstancia que Felipe del Baño ocupa el escaño que ha dejado libre Juan Cotino, que no está imputado, pero sí relacionado con numerosos escándalos. Por ejemplo, para la policía era el "elemento nuclear" en la visita del Papa a Valencia, investigada en la trama Gurtel.



Con la inclusión de Del Baño, el PP aumenta su nómina de imputados por delitos de corrupción. Son 3 diputados, una cifra inferior a los 11 que llegó a haber. Aun así, la promesa de limpieza de Fabra queda un poco más lejos.