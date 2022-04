Este sábado, la plataforma de Transporte ha decidido por unanimidad suspender de forma temporal el paro indefinido de transportistas.

La decisión se ha tomado en una asamblea celebrada en San Fernando de Henares (Madrid) desde la que avisan que no se desconvoca el paro, sino que se suspende para una "reorganización" tras la que volverán, prometen, con más fuerza.

Esta decisión llega después de 20 días de movilizaciones. El pasado 14 de marzo, la Plataforma convocó un paro indefinido mantenido hasta el día de hoy, rechazando las medidas propuestas por el Gobierno junto al Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), como la bonificación de 20 euros por litro de combustible.

El portavoz de la Plataforma, Manuel Hernández, ha presumido de haber "puesto en jaque al Gobierno" y avisa: "No me van a asustar". Refiriéndose a la CNTC, les califica como "chorizos", e insiste en que no se va a dejar "doblegar" por nadie. "Pueden hacer la presión que quieran sobre mi", sentencia.

"Vamos a ganar. No se ha perdido ninguna guerra. Podemos pausar, pero vamos a volver. Y no en mucho tiempo", avisa Hernández, que promete "desarmar el chiringuito de los que se han hecho multimillonarios".