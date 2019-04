Susana Díaz y Pedro Sánchez contestan a la última propuesta de Iglesias sobre la moción de censura a Rajoy

Susana Díaz no está dispuesta a obedecer órdenes de nadie que no sea del PSOE: "No voy a dejar que nadie diga al PSOE lo que el PSOE tiene que hacer". Pedro Sánchez tampoco entiende ahora las prisas de sacar a Rajoy del Gobierno: "¿La corrupción hoy del PP es más grave que la de hace un año? Es la misma corrupción y hace un año no hubiera hecho falta la moción de censura a Mariano Rajoy".

Dos de los candidatos a liderar el partido contestan así a la oferta insólita que les lanzaba Pablo Iglesias: "Si el PSOE rectifica y apoya la moción de censura que propongan candidatos, eso no va a ser un problema". Ahora deja a elección del PSOE el nombre y apellidos de un posible candidato alternativo a Rajoy, algo que para el PP solo es una forma de meter más presión a los socialistas: "Ese es el objetivo de la moción: agitar, revolucionar y meter un poco cizaña y a ver si a río revuelto, ganancia de Pablo Iglesias" dijo Maroto.

Desde Ciudadanos insisten en que ellos, por ahora, no tienen nada más que hablar: "No procede una moción de censura a estas alturas. No significa que en un futuro no pueda articularse pero siempre de una forma excepcional y teniendo en cuenta que haya una alternativa viable y realista" defiende Ignacio Aguado.

Aunque en Esquerra dan el sí quiero a la moción ponen condiciones: "Les ayudaremos siempre que quieran a cambiar España, pero que nos ayuden a nosotros a ganar Cataluña" defiende Rufián. De momento Unidos Podemos solo cuenta con el apoyo explícito de Compromís y el visto bueno de los sindicatos.