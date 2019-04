Susana Díaz votará a Pedro Sánchez en el Congreso del PSOE y no permitirá que nadie haga "susanismo"

NO QUIERE GUERRAS

Susana Díaz dice que no quiere guerras: la presidenta andaluza asegura que votará a Pedro Sánchez en el Congreso del PSOE y que no permitirá que nadie haga "susanismo". Además, hace autocrítica, cree que el comité de la abstención le ha perjudicado por no haber sabido explicarlo correctamente. Díaz añade que respetará las decisiones que Sánchez tome sobre su Ejecutiva.