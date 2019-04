Susana Díaz rechaza cualquier pacto con Podemos para ir juntos al Senado: "¿No somos el cortijo?, Les digo que no"

De manera tajante, Susana Díaz ha descartado cualquier pacto con Podemos para ir juntos al Senado: "Ya está bien de jueguecitos".

La líder de los socialistas andaluces ha acusado a la formación morada de querer "enredar y enfangar" la vida pública: "¿No somos la casta?, ¿No somos el cortijo?, ¡Les digo que no!".

Un no a una propuesta que ha llegado en forma de carta a todas sus sedes provinciales. Con la misma oferta que Podemos Castilla La Mancha ha enviado a García Page. El presidente autonómico dice que no le importa hablar con sus socios de Gobierno, pero supedita todo a Ferraz: "Las posiciones de cada territorio deben ser en cohesión con el partido a nivel nacional".

Posturas que chocan con las de otro barón, Ximo Puig parece decidido a buscar el acuerdo hasta el último momento: "No sería democrático no plantear mi posición, no he venido aquí a ser cobarde".

Sus hipotéticos compañeros de viaje celebran que quiera repetir el pacto "a la valenciana". "La propuesta no partió de Podemos, partió del president", señala Mónica Oltra.

Mientras, otros socialistas de peso como Patxi López apelan al Comité Federal del próximo sábado para evitar el "ruido interno": "El ruido interno es que más daño nos hace y me avergüenzo de ello".

Un culebrón que este viernes tendrá un capítulo clave, cuando se reúna en Ferraz la Comisión de Listas para el 26J.