Susana Díaz: "Cualquier persona que resulte imputada tendrá que dejar su escaño"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado que "cualquier persona" que resulte imputada por el Tribunal Supremo o por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) "va a tener que dejar el escaño".

Preguntada por los periodistas sobre si se estaba refiriendo también a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ha respondido: "Me estoy refiriendo a todos". "Cualquier persona que resulte imputada, cualquiera, va a tener que dejar su escaño, pero dejen que sea la justicia la que hable", ha pedido ante la insistencia de los periodistas.



Díaz, que ha visitado las nuevas instalaciones del hospital de Valme de Sevilla, ha dicho que la gente "está cansada" de los casos de corrupción y ha agregado: "Andalucía no es Madrid ni Valencia, aquí no voy a permitir eso".



Interpelada sobre si considera que la Fiscalía General del Estado, en el escrito en el que pide al Supremo que investigue a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, debería haber "entrado en el fondo" del caso de los ERE, ha indicado que nunca comenta los autos o informes judiciales y tampoco lo va a hacer en esta ocasión.



"Creo que la gente ya no está para palabras, que las palabras no se las cree nadie, que lo que quieren son hechos, y eso es lo que yo voy a hacer en Andalucía", ha remachado, tras lo que ha anunciado la decisión de que cualquier persona de su partido que resulte imputada por el Supremo o el TSJA tendrá que dejar el escaño. "Y esto que anuncio aquí, se lo diré yo, se lo explicaré personalmente a ellos", ha proseguido Díaz, que ha añadido: "Dicho eso, ahora que sea la justicia la que hable".